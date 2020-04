Lando Norris verwijdert F1 2019 op aanraden van Max Verstappen

McLaren-coureur Lando Norris had het gisterenavond helemaal gehad met F1 2019, de meest recente editie van de officiële Formule 1-game van Codemasters. Net als twee weken geleden bij de eerste virtuele Grand Prix gooide het spel hem vlak voor de start van de tweede online Formule 1-race eruit. Een nieuwe deceptie.

Norris kon dus niet meedoen en belde daarom zijn maatje Max Verstappen maar op. De Red Bull Racing-coureur had nog advies voor zijn McLaren-collega. "Haal dat spel toch van je PC en gooi het in de prullenbak." Verstappen had ook nog een duidelijke boodschap voor een ieder die hoopt dat de Nederlander in de nabije toekomst deel gaat nemen aan de virtuele Grands Prix. "Ik zal daar nooit aan meedoen. Tot ziens!"

Later op de avond was op het Twitch-kanaal van Norris te zien hoe de jonge Brit het advies van Verstappen opvolgde en de game F1 2019 van zijn PC verwijderde.