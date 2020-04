Ook Antonio Giovinazzi doet mee aan tweede virtuele GP

Alfa Romeo-coureur Antonio Giovinazzi zal zondag ook aan de start van de tweede virtuele Grand Prix van dit jaar verschijnen. De Italiaan voegt zich bij vijf collega's die al eerder bevestigd waren: Charles Leclerc, Lando Norris, Nicholas Latifi, George Russell en Alexander Albon. De online race van zondag komt in plaats van de Grand Prix van Vietnam.

Aangezien het stratencircuit van Hanoi niet opgenomen is in de game F1 2019, wordt de virtuele Grand Prix verreden op het circuit van Albert Park. Giovinazzi deelde aan La Gazzetta dello Sport: "De simulator is een belangrijke manier om te trainen en helpt om de concentratie vast te houden. Ik maak van deze gelegenheid gebruik om aan te kondigen dat ik zondag net als Leclerc en de anderen meedoe aan de virtuele Grand Prix."

Italië gaat gebukt onder de uitbraak van het coronavirus en dus zit er voor Giovinazzi niets anders op dan zich thuis af te sluiten van de buitenwereld. "Ik gebruik de tijd vooral om fysiek bezig te zijn. Ik sta in contact met mijn persoonlijke trainer en train dan met name mijn nekspieren. Veel van mijn collega's hebben thuis een soort fitnessruimte. Ik heb dat niet, dus ik moet een beetje creatief zijn. Maar ik kan niet wachten om weer in de auto te springen."