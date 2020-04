'Haarscheurtjes in relatie tussen Mercedes en Toto Wolff'

Het botert niet meer tussen Toto Wolff en de leiding van Mercedes-Daimler. Dat zegt oud Formule 1-coureur Christijan Albers in De Telegraaf. De Nederlander heeft goede connecties binnen Mercedes overgehouden aan zijn tijd bij het Duitse merk in de DTM. Van hen vernam hij dat er achter de schermen spanningen zijn ontstaan bij Mercedes.

Toto Wolff zou op gespannen voet leven met de nieuwe Daimler-topman Ola Kallenius. De Oostenrijker sprak zelf tegen een geruchtmakende overstap naar het Aston Martin-project van vriend Lawrence Stroll te maken, maar volgens Albers is er wel degelijk wat aan de hand bij Mercedes.

"Ik heb uit mijn netwerk gehoord dat er haarscheurtjes aan het ontstaan zijn binnen Mercedes", begint hij in De Telegraaf. "Ondanks de geweldige prestaties van het team de afgelopen jaren doen er nu verhalen de ronde dat er spanningen zijn tussen Toto Wolff en de directie van Mercedes en het moederbedrijf Daimler."

Spektakel op Zandvoort

Albers is het niet met Bernie Ecclestone eens dat de Formule 1 een streep door het gehele seizoen moet halen vanwege het coronavirus. "Dat is makkelijk gezegd, maar hij weet als geen ander om hoeveel geld het gaat. Ik hoop oprecht dat Zandvoort nog door kan gaan dit jaar, want dat zou een geweldig spektakel zijn. Ze hebben er ook zo hard voor gewerkt."

"Een groot deel van de inkomsten voor de Formule 1 komt uit de televisierechten. Elk evenement dat door kan gaan - met of zonder publiek - zorgt ervoor dat het verlies aanzienlijk kleiner wordt. Zeker nu iedereen thuis zit en vanuit huis de races zal volgen, de kijkcijfers zullen daardoor nog hoger komen te liggen."