Nico Rosberg: "Kort seizoen in voordeel van Max Verstappen"

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen heeft een grotere kans om Mercedes-collega Lewis Hamilton te verslaan in de titelstrijd nu het Formule 1-seizoen door de uitbraak van het coronavirus noodgedwongen wordt ingekort. Dat gevoel leeft bij Nico Rosberg, wereldkampioen van 2016. Door de pandemie zijn de eerste acht Grands Prix van 2020 reeds uitgesteld of geannuleerd.

Formule 1-baas Chase Carey mikt nog altijd op vijftien tot achttien races. Maar hoe minder races, des te beter het is voor Verstappen, meent Rosberg. "Het vergroot de kansen op een verrassende kampioen omdat de factor geluk een grotere rol gaat spelen", verklaarde de Duitser aan Sky Sports News.

"Ik dacht sowieso al dat Red Bull Racing en Max Verstappen dit jaar Mercedes het vuur na aan de schenen zouden kunnen leggen en een gooi naar het kampioenschap zouden gaan doen. Ik zag ze al als serieuze titelkandidaat, maar een verkort seizoen zou in hun voordeel kunnen zijn."

Ongebruikelijke plannen

Rosberg is van mening dat de Formule 1-leiding creatief mag zijn bij het bedenken van oplossingen om het seizoen te redden. "Het zou de boel flink op zijn kop gooien. De teams hebben plannen gemaakt voor een regulier seizoen en worden dan bijvoorbeeld plotseling geconfronteerd met twee races per weekend. Dat zou alles veranderen."

"Het is een gecompliceerd probleem en je hebt unanieme steun van de teams nodig om zulke grote wijzigingen door te voeren. Maar het is zeker mogelijk, iedereen staat in deze situatie open voor goede ideeën en iedereen wil de fans een mooi seizoen voorschotelen. Ik denk dat ze daardoor met enkele ongebruikelijke plannen op de proppen kunnen komen."