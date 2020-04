Bernie Ecclestone wordt op 89-jarige leeftijd weer vader

Bernie Ecclestone en zijn vrouw Fabiana zijn in verwachting van een kindje. Dat bericht brengen F1-insider.com en het Duitse Sport1. Ecclestone heeft al drie dochters uit twee vorige huwelijken; Deborah, Tamara en Petra. De Brit liet in het midden of het nu weer een meisje betreft.

Het kindje wordt in juli verwacht. Opvallend detail; Ecclestone is al 89 jaar. Zijn Braziliaanse vrouw is 48 jaar jonger. De voormalige commerciële baas van de Formule 1 heeft inmiddels al vijf kleinkinderen. De hoge leeftijd van Ecclestone is overigens geen record. In het Guinness Book of Records is een 96-jarige Amerikaan de recordhouder als het gaat om oudste mannen die nog een kindje kregen.