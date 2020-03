Lewis Hamilton weigerde test op coronavirus: "Ik heb geen symptomen"

Lewis Hamilton zegt dat hij de kans om getest te worden op coronavirus heeft geweigerd. Er was bezorgdheid over de gezondheid van de Mercedes-coureur nadat hij in contact was geweest met met acteur Idris Elba en de vrouw van de Canadese premier, Sophie, die beiden vervolgens positief zijn getest op corona.

Hamilton heeft zichzelf nu in isolatie geplaatst, maar hij wees de kans om zich te laten testen af omdat andere mensen die test harder nodig hebben dan hijzelf.

Hamilton heeft geen symptomen

Op social media liet hij van zich horen door te zeggen: "Ik wilde je laten weten dat het goed gaat, dat ik me gezond voel en twee keer per dag train. Ik heb geen symptomen van het coronavirus en het is nu 17 dagen geleden dat ik Sophie en Idris zag. Ik heb contact gehad met Idris en ik ben blij te horen dat hij in orde is."

Uitleg weigeren coronatest

Vervolgens legde de Brit uit waarom hij zich niet wilde laten testen op corona: "Ik heb wel met mijn dokter gesproken en dubbel gecontroleerd of ik een test moest doen, maar de waarheid is dat er een beperkt aantal tests beschikbaar is en dat er mensen zijn die het meer nodig hebben dan ik, vooral als ik helemaal geen symptomen vertoonde."

McLaren-coureur Carlos Sainz heeft zich bij terugkomst in Madrid wel laten testen op corona, vanwege een besmette medewerker bij het Britse team. Zijn uitslag was negatief.