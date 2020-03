Mattia Binotto: "Sebastian Vettel heeft zijn toekomst zelf in handen"

Het was voorafgaand aan het seizoen al één van de meest besproken onderwerpen in de Formule 1. Het contract van Sebastian Vettel dat aan het einde van dit seizoen afloopt. De Duitser rijdt sinds 2015 bij Ferrari en heeft een aflopend contract waardoor er veel speculatie is over zijn toekomst en eventuele opvolging.

Onderhandelingen van start

Gesprekken met Sebastian Vettel over een nieuw Ferrari-contract voor 2021 zijn aan de gang, zo geeft teambaas Mattia Binotto aan. In de winterperiode zei Binotto dat een nieuwe deal voor 2021 moet kunnen worden beslist onder het genot van een glas wijn.

Maar terwijl er geruchten zijn over een mogelijke overstap van Vettel naar McLaren of Renault, is Binotto's deuntje nu enigszins veranderd. De Ferrari-teambaas: "We zijn begonnen met het bespreken van een nieuwe deal. Het is belangrijk dat we het vrij snel aanpakken. Het is niet iets dat we tot het einde van het seizoen zullen laten wachten."

Start F1-seizoen 2020 belangrijk

Binotto suggereert dat de 32-jarige Vettel er goed aan zou doen om goed te presteren tijdens de eerste races van het seizoen 2020: "Hij is er heel goed aan toe. Ik denk dat hij gefocust is. Hij weet dat hij het goed moet doen. Het is een belangrijk moment in zijn carrière, want wat hij ook aan het begin van het seizoen mag doen, zal belangrijk zijn om een nieuw contract te krijgen. Het ligt in zijn eigen handen."

Vettel was verrast door Leclerc

In 2019 verloor Sebastian Vettel zijn nummer 1-status in het Italiaanse team aan nieuwkomer Charles Leclerc. Dat was een cruciaal moment in de carriere van de viervoudig F1-kampioen.

"Vorig jaar was belangrijk voor hem. De sterke prestaties van Charles Leclerc verraste hem. Dat is nu niet meer het geval, hij weet waar de benchmark is en hij weet wat hij moet doen, dus ik denk dat hij zich deze winter goed heeft voorbereid."

Fabriek Ferrari gesloten

Momenteel is de fabriek in Maranello gesloten, omdat Italië wordt getroffen door het coronavirus. Binotto: "De gezondheid van onze medewerkers is belangrijk. Het is onze topprioriteit."