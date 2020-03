F1-baas Chase Carey schrijft een brief en biedt excuses aan Formule 1-fans

F1-baas Chase Carey heeft uit naam van de Formule 1 een brief geschreven waarin het haar excuses aanbiedt aan alle F1-fans. De organisatie wil graag duidelijk maken waarom het de keus heeft gemaakt om de start van het F1-seizoen uit te stellen en hoopt op begrip bij de fans.

Brief Chase Carey namens F1

Beste F1-fans,

We wilden onze gedachten en perspectieven met jullie delen naar aanleiding van vorige week toen we te maken kregen met de uitbraak van het coronavirus.

Onze prioriteit is in de eerste plaats de gezondheid en veiligheid van de fans, de teams en de organisaties van de Formule 1 en de maatschappij in het algemeen.

We bieden onze verontschuldigingen aan de fans die getroffen zijn door de annulering in Australië, evenals het uitstel van de andere races tot nu toe. Deze beslissingen worden genomen door de Formule 1, de FIA, en onze lokale organisatoren in snel veranderende en evoluerende omstandigheden, maar we geloven dat ze de juiste en noodzakelijke zijn. We willen onze gedachten ook uitbreiden naar degenen die al getroffen zijn, inclusief degenen in de Formule 1-familie.

We erkennen dat iedereen wil weten wat de volgende stap is in de Formule 1 in 2020. We kunnen vandaag de dag geen specifieke antwoorden geven, gezien de voortdurend wisselende situatie. We zijn echter van plan om het F1-kampioenschap van 2020 op gang te brengen zodra het veilig is om dit te doen. We zijn dagelijks in gesprek met deskundigen en ambtenaren om te evalueren hoe we de komende maanden verder gaan.

We zijn dankbaar voor uw steun en begrip en we wensen u en uw familie het allerbeste.

Met vriendelijke groet,

Chase

Wat vinden de fans in Nederland?

Wij zijn benieuwd naar jullie mening. Graag lezen we in de reacties of het een goede beslissing was die de F1 heeft genomen of dat jullie van mening zijn dat er best gestart kon worden met de vrije training en het eerste raceweekend plaats kon vinden aangezien alle teams en coureurs daar toch al aanwezig waren.