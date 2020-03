Teamleden Pirelli besmet met coronavirus

Nadat het team van McLaren zich vorige week terugtrok door een positieve test van het coronavirus van een medewerker werd de Grand Prix van Australië afgelast. Veel teams wilden uiteindelijk toch niet rijden, terwijl Ross Brawn - de sportief directeur van de F1 - het weekend wel graag had willen beginnen.

Als gevolg hiervan werden alle pitboxen weer afgebroken en inmiddels is bijna al het F1-personeel weer in Europa, thuis. Inmiddels is bekend geworden dat er een medewerker van Pirelli besmet is geraakt tijdens zijn periode en dagen in Melbourne, zo maakte het Italiaanse bedrijf vanmiddag bekend. Hij is nog in Australië en volgt alle relevante procedures van de Australische gezondheidsinstellingen.

Pirelli vertelde verder: "Deze autoriteiten hebben aan ons bevestigd dat deze persoon geen contact heeft gehad met derde personen waardoor er geen speciale preventieve maatregelen genomen moeten worden voor andere personen."

"Pirelli houdt de situatie nauwlettend in de gaten, zoals de richtlijnen van de overheid en andere instellingen voorschrijven."