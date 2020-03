Chase Carey: "Gesprekken nieuw Concorde Agreement op de goede weg"

Chase Carey zegt dat zijn onderhandelingen met de teams over een nieuw Concorde-overeenkomst op de goede weg zijn. De huidige commerciële overeenkomsten lopen af ​​aan het einde van dit jaar, en Liberty Media heeft geen geheim gemaakt dat de nieuwe deal belangrijke veranderingen in de manier waarop inkomsten worden verdeeld en regels worden gemaakt, moet herdenken.

"De gesprekken zijn op de goede weg", zegt de Franse Auto Hebdo volgens de CEO van Formule 1. "Na de bekrachtiging van de nieuwe reglementen voor 2021 zijn we met de teams in een vergevorderd stadium met betrekking tot de nieuwe Concorde-overeenkomsten die hun economisch model zullen versterken en de groei van de sport zullen bevorderen."

Carey lijkt er tenminste in geslaagd te zijn om de onderhandelingen, die historisch gezien politiek beladen zijn, vooral uit de krantenkoppen te houden.

"Het is beter om te wachten tot het wordt ondertekend voordat we meer zeggen, maar we voelen dat we de doelen bereiken die we onszelf stellen om de sport gezonder te maken. Deze nieuwe overeenkomsten vertegenwoordigen een aanzienlijke vooruitgang op het gebied van kosten, opbrengsten, herverdeling en dergelijke."