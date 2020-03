Honda nog niet klaar om zich na 2021 aan de F1 te binden

Honda is nog niet klaar om zich te verbinden aan Red Bull of de Formule 1 na 2021. Masashi Yamamoto, de F1-baas van het merk, vertelde de Japanse site As-Web: "We zijn nog steeds in onderhandeling met Helmut Marko."

Maar hij gaf ook toe dat de gesprekken dieper gaan dan alleen met Red Bull. Op de vraag of Honda in de F1 wil blijven, antwoordde Yamamoto: "Het hangt af van de voorwaarden. Immers, F1 is het toppunt van de autosport, waar de auto-industrie haar technologie kan uitdagen en verfijnen."

Hij zei dat het mogelijk is dat de Formule 1 die status zal beginnen te verliezen als het nieuwe tijdperk begint vanaf 2021, en er is ook de dreiging die uitgaat van de toekomstige beperkingen op de verkoop van benzine en hybride motoren.

"Het is ook belangrijk hoe de fans zien wat ze kijken. Als ze het feit dat F1 het beste van de autosport is, niet meer ondersteunen, is het voor ons minder de moeite waard om deel te nemen", aldus de Japanner.