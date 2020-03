F1-baas Ross Brawn: "Geen F1 race als teams niet het land in mogen"

F1 motorsport-directeur Ross Brawn heeft in een interview met Reuters verteld dat er geen Formule 1-race zal plaatsvinden in een land dat de toegang voor één of meerdere Formule 1-teams weigert vanwege het coronaviruscrisis.

Terwijl F1, de FIA en de race-organisatoren in Australië, Bahrein en Vietnam zich inspannen om hun aankomende evenementen levend te houden, brengen reisbeperkingen die door de bovengenoemde landen zijn opgelegd de plannen en logistiek van de F1-gemeenschap in de war.

Coronavirus en quarantaine

Teams en personeel afkomstig uit Italië, waar een cluster van meer dan 2.000 coronavirusgevallen ontstonden in het noordelijke deel van het land, behoren tot degenen die momenteel worden geconfronteerd met enorme uitdagingen met betrekking tot een toegang tot Bahrein en Vietnam, hetzij vanwege reisbeperkingen of 14 dagen in quarantaine procedures.

De evoluerende situatie heeft aanleiding gegeven tot bezorgdheid over de mogelijkheid van Ferrari en AlphaTauri om te reizen en deel te nemen aan de openingsraces van het F1-kampioenschap. Brawn zei tijdens een F1-sponsorevenement op dinsdag dat een race niet zou plaatsvinden als een team de toegang tot een land zou beperken vanwege het coronavirus, op basis van eerlijkheid.

Ross Brawn vertelde aan Reuters: "Als een team wordt verhinderd een land binnen te gaan, kunnen we geen race houden. In ieder geval geen Formule 1-kampioenschap, want dat zou oneerlijk zijn. Als een team zijn eigen keuze maakt om niet naar een race te gaan, is dat duidelijk hun eigen beslissing. Maar als een team vanwege een beslissing van het land niet naar een race mag, is het moeilijk om een eerlijke competitie te hebben."

Gesprekken met Vietnam

Brawn zei dat er momenteel gesprekken gaande zijn met de gezondheidsautoriteiten van Vietnam over mogelijke maatregelen om de goede werking van de eerste Formule 1-race ooit van het land te waarborgen, inclusief het vragen van teams om hun personeel dat naar Grands Prix reist te reduceren.

"Ze willen de race laten plaatsvinden, maar ze moeten ook hun bevolking beschermen. We kijken welke oplossingen we kunnen vinden om ervoor te zorgen dat iedereen zich comfortabel voelt met de regelingen. Er is veel gaande op dit moment en dit verandert van dag tot dag. Het is moeilijk om nu definitief te zijn, maar we gaan oplossingen vinden."

"Het is een zeer ernstige situatie, dus ik wil het niet onderschatten. We proberen races door te laten gaan maar moeten ze op een verantwoorde manier kunnen laten plaatsvinden. We minimaliseren het aantal mensen in de paddock, we vragen de teams om een minimum aantal mensen naar een race te sturen", zo sloot Brawn af.