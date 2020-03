De startcrash van 1998 op Spa-Francorchamps

De Grand Prix van België in 1998 begon met Mika Hakkinen op pole position. Onder zeer natte omstandigheden werd besloten dat de race gewoon op de normale tijd én zonder safety car van start zou gaan. Iets wat tegenwoordig bijna niet meer mogelijk lijkt te zijn. Races worden uitgesteld of geannuleerd vanwege van veiligheid van de coureurs.



Hakkinen behield de leiding bij het uitkomen van La Source, de eerste hairpin van het rondje. Jacques Villeneuve kwam vanaf de zesde startplaats, maar lag na La Source al tweede, gevolgd door Michael Schumacher en Giancarlo Fisichella, die vanaf de zevende stek kwam. David Coulthard kende een minder goede start en viel terug van de tweede naar de vierde plaats.



In de spray van de eerste drie bolides zagen we opeens een McLaren door het beeld vliegen op weg naar Eau Rouge. Het was Coulthard. De Schot verloor de controle over zijn auto en reed aan de rechterkant de muur in. Er ontstond een kettingreactie waarbij twaalf coureurs betrokken waren.



Voor Eddie Irvine (Ferrari), Johnny Herbert (Sauber), Rubens Barrichello (Stewart), Alexander Wurz (Benetton), Olivier Panis (Prost), Jarno Trulli (Prost), Mika Salo (Arrows), Pedro Deniz (Arrows), Toranosuke Takagi (Tyrrell), Ricardo Rosset (Tyrrell) en Shinji Nakano (Minardi) zat de race er meteen al op. Jos Verstappen was ook betrokken bij de crash, maar hij kon zijn Stewart nog terugbrengen naar de pits. Daar werd echter geconstateerd dat er teveel beschadigd was om verder te rijden.



De race werd meteen stilgelegd en de coureurs renden naar de pitboxen om hun reservewagens op te halen. Voor Barrichello, Panis, Salo en Rosset zat ook dat er echter niet meer in. De race ging even later opnieuw van start met achttien coureurs. Meteen bij de herstart werd Hakkinen aangetikt door Johnny Herbert, waardoor beide heren uitvielen.



Later in de race reed leider Michael Schumacher nog achterop David Coulthard. Damon Hill won uiteindelijk de race, gevolgd door Jordan-teamgenoot Ralf Schumacher.