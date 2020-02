Pedro de la Rosa: "Voorlopig staat Mercedes voor Red Bull"

De voorlopige rangorde van 2020 lijkt Mercedes voor Red Bull Racing en Ferrari te zijn, met roze 'Mercedes' van Racing Point niet ver daarachter. Dat beweert de voormalige Formule 1-race en testcoureur Pedro de la Rosa, die vorige week samen met zijn dochter Luna langs de baan keek naar Barcelona.

"Racing Point is geen grapje, hè?" vertelde de 48-jarige El Confidencial in Spanje. "Die jongens zijn serieus snel. Ferrari gaat niet slecht. Maar ik hou meer van de Red Bull dan de Ferrari hier. Maar niemand is zoals Mercedes, dat verzeker ik je."

Renault en McLaren

De la Rosa zei ook dat Renault 'zeer goed' eruit ziet, vooruitlopend op de nieuwe McLaren. "Toen ik hier vorig jaar kwam, vond ik de McLaren niet leuk", zei hij. "Maar in het derde jaar met Renault ziet het er beter uit en het insturen van de bochten ziet er ook goed uit."

"Maar ik zie ze dicht bij elkaar staan met vele anderen. Ik denk dat het vergelijkbaar is met vorig jaar, waar de nummers vier en 10 heel dicht bij elkaar liggen. Het wordt een brute strijd om in Q3 te komen!"