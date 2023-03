De la Rosa hoopvol over kansen Aston Martin: "Indrukwekkend tijdens racesimulatie"

Het team van Aston Martin maakte veel indruk tijdens de testdagen in Bahrein. De Britse renstal wordt door sommigen gezien als het derde team voor de seizoensopener van aankomend weekend. Pedro de la Rosa wil zover nog niet gaan, maar hij zag wel dat de racepace van het team zeer sterk was.

Aston Martin was één van de meest besproken teams van de afgelopen testweek op het circuit van Sakhir in Bahrein. Fernando Alonso maakte veel indruk met zowel zijn rondetijden als zijn eigen relaxte houding. Een enkeling durfde te beweren dat Aston Martin mogelijk sneller zal zijn dan het team van Mercedes.

Derde team

Oud-coureur Pedro de la Rosa is tegenwoordig ambassadeur van Aston Martin. De Spanjaard is trots op zijn team maar blijft voorzichtig in de F1 Nation Podcast: "Het is nogal een statement om te zeggen dat we het derde team zijn. Ik weet het nog niet zeker, tot en met de kwalificatie is het lastig te voorspellen. Over een enkele ronde is het lastig te zeggen, maar als je kijkt naar de racesimulaties dan zijn we zeker zeer snel."

Bandendegradatie

De la Rosa zag dat vooral Fernando Alonso zeer snel voor de dag kwam tijdens de testdagen. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen lijkt een goede keuze te hebben gemaakt met zijn overstap. De la Rosa: "Tijdens de racesimulatie die we deden tijdens de laatste testdag, op een tijdstip waarop de race zo ongeveer wordt verreden, was hij heel indrukwekkend. Zijn bandendegradatie was echt minimaal. Hij was niet de snelste, maar hij was wel een van de jongens die de degradatie goed onder controle had."