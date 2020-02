Mercedes: "FIA heeft goedkeuring gegeven voor DAS-stuursysteem'"

Mercedes maakt zich geen zorgen over de legaliteit van de nieuwe stuurinrichting. Donderdagochtend werd het zogenaamde 'DAS'-systeem opgemerkt op de W11 tijdens de tweede ochtend van de wintertest in Barcelona.

Het nieuwe systeem van Mercedes werd donderdag opgemerkt op beelden van de onboardcamera bij Lewis Hamilton. Het toespoor van de auto wordt door het systeem aangepast zodra de coureur het stuur iets naar zich toe trekt of van zich af duwt. Er werd veel gespeculeerd over de exacte functie van het systeem - maar daarover wilden James Allison en Lewis Hamilton vanmiddag weinig kwijt tijdens de persconferentie op Barcelona.

"We willen er niet veel dieper op ingaan dan wat jullie op tv gezien hebben, maar we hebben een systeem, een nieuw idee in de auto's. We hebben er een naam voor en dat is DAS. Het introduceert een extra dimensie voor het sturen en de coureur en we hopen dat het dit jaar bruikbaar is", verklaarde Allison tegenover de verzamelde media in Barcelona. "Hoe en waarom we het precies gebruiken, dat is iets wat we voor onszelf houden."

Omdat er getrokken en geduwd wordt aan het stuur, worden er her en der wat vraagtekens bij de legaliteit gesteld. Allison maakt zich geen zorgen. "Dit is niet nieuw voor de FIA. We hebben er al een tijdje over gesproken met de FIA. De regels zijn behoorlijk duidelijk over wat er is toegestaan met stuursystemen en we vertrouwen erop dat dit voldoet aan alle eisen."

Hamilton blij met innoverend Mercedes

Ook Lewis Hamilton kreeg vragen over het DAS-systeem, wat een afkorting is voor Dual Axis Steering. De Brit werkte 's ochtends 106 ronden af achter het stuur van de W11, terwijl hij het stuur in de middag moest afstaan aan teamgenoot Valtteri Bottas. De regerend wereldkampioen hield zich redelijk op de vlakte over DAS, maar hij liet wel blijken blij te zijn dat Mercedes graag wil innoveren.

"Ik heb het slechts één ochtend uitgeprobeerd, dus ik heb er niet echt veel over te vertellen. We proberen het te begrijpen. Qua veiligheid waren er geen problemen vandaag en de FIA heeft goedkeuring gegeven met de projecten. Ik vind het bemoedigend dat het team innoveert en een voorsprong probeert te behouden. Dat is het gevolg van de knappe koppen waarmee we werken in dit team."