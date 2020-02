Verstappen verklaart spins op 'goede' eerste dag: "Probeer de limiet op te zoeken"

Geen betrouwbaarheidsproblemen, liefst 168 gereden ronden en een vierde tijd aan het eind van de dag. Deze combinatie van factoren stemden Max Verstappen gelukkig na afloop van zijn eerste echte testdag in de Red Bull RB16.

Tijdens de shakedown op Silverstone werkte Verstappen al zo'n 100 kilometer af in de nieuwe bolide van Red Bull Racing, maar op de eerste echte testdag kwam Verstappen tot een flink groter aantal kilometers. Na 168 ronden zag Verstappen zijn naam op de vierde positie terug, met een achterstand van zo'n halve seconde op snelste man Lewis Hamilton. Het verloop van de dag stemde de Nederlander tevreden.

"Het was een goede dag. De auto werkt erg goed samen met de motor. Dat is volgens mij wat we willen zien en voor ons is dat ook belangrijk. Daar ben ik erg blij mee. Wij willen alles over de auto te weten komen en er dingen op uitproberen, om daarna de data te analyseren en te bekijken wat we kunnen verbeteren", vertelde Verstappen tegenover onder andere GPToday.net.

Spins op testdag 'kunnen gebeuren'

Enige smetje op een verder ijzersterke dag van Verstappen waren de twee spins die de Nederlander kort na elkaar had in de middagsessie. "Een keer raakte ik het grind, waardoor ik op dat punt spinde. De andere keer verloor ik de auto gewoon in dezelfde bocht. Dat soort dingen kunnen gebeuren, want je probeert de limiet te zoeken van wat je met de auto kan doen. Gelukkig liep ik er geen schade bij op en dat is het belangrijkste."

Denken aan de wereldtitel is momenteel nog niet aan de orde, maar afgaande op de eerste testdag is Verstappen blij met twee factoren die wel aan succes kunnen bijdragen. "De auto is overal snel en dat is een goed ding. De betrouwbaarheid lijkt nog beter te zijn, dus dat is allemaal erg positief." De achtvoudig GP-winnaar benadrukt echter dat de RB16 de eerste test nog niet heeft doorstaan: "Die komt pas in Melbourne."