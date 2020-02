Kevin Magnussen onthult helm voor 2020-seizoen

Vorige week zijn de eerste foto's van de bolide van Haas F1 voor 2020 openbaar gemaakt. Met de nieuwe F1-bolide, genaamd, VF-20, wil het Amerikaanse Formule 1-team uit Kannapolis zo snel mogelijk 2019 achter zich laten. Kevin Magnussen vertelde eerder al "nog steeds kans op de titel te maken."

Op Twitter postte Haas eergisteren al een foto van de nieuwe raceoveralls en op Instagram postte Kevin Magnussen gisteren zijn helm. Hieronder de beelden:

Suited➕booted for 2020 👌 Red, grey and black, IS BACK! #HaasF1 pic.twitter.com/9wvoRwwRri

Gisteren maakte de Haas-bolide ook de eerste kilometers op het circuit in Barcelona. Romain Grosjean reageerde positief over de eerste dag met de VF-20.

First laps in the bank ✅@RGrosjean gives his first thoughts on the #VF20 after driving today's shakedown.#HaasF1 pic.twitter.com/TnIMwRco1p