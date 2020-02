Lewis Hamilton gaat voor nieuwe kleurencombinatie op helm voor 2020

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat alweer voor de deur en daarom onthullen steeds meer coureurs hun helmontwerp voor het nieuwe seizoen. Lewis Hamilton heeft dat gisteravond ook gedaan: hij kiest voor een nieuwe kleurencombinatie.

Hamilton kwam in 2019 nog in actie met een helm die een witte basis had, met aan de voorkant, de zijkanten en de bovenkant grote rode vlakken. De accenten waren geel, terwijl sponsor Monster Energy aan beide kanten een zwart vlak had. Op beide zijkanten waren bovendien vijf sterren te zien, een referentie naar de vijf wereldtitels die Hamilton op dat moment had verzameld.

Het kleurenpalet op de nieuwe helm van Hamilton voor 2020 is anders dan we van de Mercedes-coureur gewend zijn. De witte basis en de zwarte vlakken van Monster Energy zijn gebleven, maar de grote rode vlakken hebben plaatsgemaakt voor kleinere paarse vlakken. Een aantal lijnen op de helm zijn roze, terwijl op de achterzijde wederom de woorden 'Still I Rise' staan. De vijf sterren zijn er zes geworden, nadat Hamilton in 2019 voor de zesde keer wereldkampioen werd.

Door de jaren heeft Hamilton een groot aantal verschillende helmontwerpen gehad. In zijn periode bij McLaren reed de Brit ieder jaar met een overwegend geel ontwerp met groene, blauwe en rode lijnen rond. Sinds zijn overstap naar Mercedes in 2013 begon Hamilton meer en meer te wisselen van ontwerp, met in het ene jaar meer geel en in andere jaren juist meer wit in het ontwerp.