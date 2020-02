Romain Grosjean: "Geen grote verschillen tussen oude en jonge coureurs"

Volgens Haas-coureur Romain Grosjean zijn de verschillen tussen de oudere en jongere generatie coureurs helemaal niet zo groot, als vaak beweerd wordt. Het is volgens veel F1-liefhebbers tijd voor een wisseling van de wacht en 2020 is het seizoen van de waarheid: de verwachting is dat Max Verstappen en Charles Leclerc met de oude garde, vertegenwoordigd door Lewis Hamilton en Sebastian Vettel, gaan strijden om de titel.

Romain Grosjean, de 33-jarige Fransman die meer dan tien jaar geleden zijn Formule 1-debuut maakte, denkt niet dat er grote verschillen in talent bestaan, tussen de generaties, zo verklaarde hij aan Winamax: "Max en Charles zijn erg sterk en hebben ook geluk dat ze geweldige auto's hebben. Ik denk niet dat er grote verschillen zijn tussen onze generaties.”

Stuntpiloot en raceverbod blijven bovendrijven

Voor Grosjean zelf is het onwaarschijnlijk dat hij ooit nog een auto zal besturen die kans maakt om races te winnen. Dat heeft de Fransman vooral aan zichzelf te danken, aangezien hij veelvoudig gecrasht is in zijn carrière, waarbij hij zelfs een schorsing opgelegd kreeg nadat hij een zware crash op Spa-Francorchamps veroorzaakte in 2012. Gevraagd of hij denkt dat de Lotus-auto die hij toen bestuurde, nu in een museum zou moeten staan, antwoordde Grosjean verbaasd: "Het is niets speciaals. Ik heb een aantal jaren geleden een grote fout gemaakt, maar het heeft me geholpen om te leren van mijn fouten, daardoor ben gegroeid als mens en coureur.”

De Haas-coureur reageerde er luchtig op, maar toch ziet hij het moment niet graag terug: “Het zijn geen beelden waar ik graag naar kijk. Het belangrijkste is dat er niemand gewond is geraakt, maar ik probeer onder alle omstandigheden positief te blijven.”