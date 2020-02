Max Verstappen kiest Bradley Scanes als nieuwe personal trainer

Max Verstappen heeft voor de start van het seizoen 2020 een nieuwe personal trainer aangenomen. Het gaat om Bradley Scanes, die daarmee de opvolger is van Jake Aliker.

Na afloop van het vorige seizoen maakte Verstappen al bekend dat de samenwerking met Aliker tot een einde ging komen. Aliker wilde graag minder racen en zette daarom een stap opzij. Destijds maakte de Verstappen nog niet bekend wie zijn nieuwe personal trainer ging worden, maar in de aanloop naar het nieuwe seizoen is dat dus wel duidelijk. Vanwege de samenwerking met Hintsa Performance, het bedrijf waarmee ongeveer de helft van de grid samenwerkt, heeft hij gekozen voor een nieuwe trainer van dat bedrijf.

De keuze is dus gevallen op Scanes. Naast personal trainer is hij ook fysiotherapeut. In die hoedanigheid was hij in het verleden al drie jaar lang betrokken bij de nationale basketbalploeg van Groot-Brittannië, terwijl hij sinds december 2018 ook als fysio verbonden is aan de Britse turnbond. Via Hintsa Performance komt daar dus ook een samenwerking met Verstappen bij.

Tijdens een persmoment van Red Bull verklaarde Verstappen dat Scanes een andere werkwijze heeft. "Ik heb een nieuwe trainer en dan is je trainingsprogramma natuurlijk wat anders dan bij de vorige trainer, want iedereen heeft zijn eigen aanpak. Hij maakt weer gebruik van andere bewegingen, maar hij is dus ook fysio. Dat is heel mooi. We werken samen met Hintsa, dus deze beslissing hebben we gezamenlijk genomen.

Na een aantal jaren samengewerkt te hebben met Aliker vonden zowel Verstappen als Hintsa het tijd voor een frisse wind in zijn fysieke ontwikkeling. Dat gebeurt dus met de benoeming van Scanes. "Ik ben pas 22, dus het is een soort natuurlijke progressie. Ik heb er nooit problemen mee gehad, maar als je wat extra spieren kan kweken terwijl je je gewicht behoudt, waarom niet?"