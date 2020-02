Ross Brawn: "Ik zie geen tekenen dat Mercedes na 2020 uit F1 vertrekt"

Ross Brawn heeft goede hoop dat Mercedes ook na 2020 in de Formule 1 actief blijft. De sportief directeur van de sport ziet 'geen tekenen' van een aanstaand vertrek van de regerend kampioen.

De afgelopen maanden werd Mercedes regelmatig in verband gebracht met een vertrek uit de Formule 1 na afloop van het seizoen 2020. Het huidige contract van het Duitse fabrieksteam loopt na het aankomende seizoen af en vanwege een aantal interne veranderingen, zoals de benoeming van Ola Källenius tot nieuwe bestuursvoorzitter van Daimler en het voornemen om te snijden in de uitgaven, zorgden voor die geruchten.

Toto Wolff ontkende deze week echter dat Mercedes na 2020 vertrekt uit de Formule 1 en ook Brawn heeft dus goede hoop dat de Zilverpijlen van de partij blijven. Volgens de Brit verdient Mercedes haar investering in de Formule 1 meer dan terug. "Ik zie geen tekenen van een aanstaand vertrek. Ze krijgen er veel meer voor terug dan de hoeveelheid die ze uitgeven in de Formule 1."

Budgetplafond helpt voor behoud Mercedes

Het vertrouwen van Brawn groeide ook door de invoering van het budgetplafond, dat vanaf 2021 in werking treedt. "Hierdoor weten ze wat ze uit gaan geven. De boodschap die wij van mensen op deze wereld als Ola Källenius gekregen hebben, wat dat zij graag een beperking van de kosten willen zien. Ook willen ze zekerheid over wat ze uit moeten geven in de Formule 1."

Brawn stond tien jaar geleden nog aan de wieg van de rentree van Mercedes in de Formule 1. In 2009 werd hij met Brawn GP wereldkampioen bij de coureurs en constructeurs, en voor 2010 werd de renstal overgenomen door de Duitse autofabrikant. Tot eind 2013 vervulde de Brit de rol van teambaas bij Mercedes, en kort voor de succesvolle periode vanaf 2014 vertrok hij dus bij het team.