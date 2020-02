Marko: "Niemand in 2020 in staat om Mercedes, Ferrari en Red Bull te bedreigen"

Helmut Marko ziet in 2020 niemand anders dan Mercedes, Red Bull Racing en Ferrari strijden om de overwinning. Voor 2021 wil hij niet uitsluiten dat er een verrassing mee kan doen om de titel.

Marko deed die uitspraak in gesprek met de Oostenrijkse krant Kronen Zeitung. De talentscout en adviseur van Red Bull Racing kreeg de vraag of er in 2020 teams zijn die op reguliere basis de drie topteams kunnen bedreigen. De Oostenrijker denkt dus niet dat dit het geval is: de 'huidige structuur' van de Formule 1 is daarvoor te stabiel en vast.

"Bovendien wordt dit jaar een ongelooflijk duur en lastig jaar voor ons. Je hebt de huidige auto, je moet tegelijkertijd kijken naar de auto voor 2021 en je ook nog voorbereiden op de komst van de 18-inch banden. Dat is een enorme uitdaging", benadrukt Marko. "Ik denk dus dat het misschien in 2021 mogelijk is voor een team om een gouden poging te doen - zoals Brawn dat in 2009 deed met de dubbele diffuser."

Besluit Honda belangrijk voor aanblijven Verstappen

Red Bull zal in 2021 de strijd gaan voeren met Max Verstappen in de gelederen, die zijn contract na de jaarwisseling verlengde tot eind 2023. Met het behoud van de achtvoudig Grand Prix-winnaar heeft Red Bull wederom een puzzelstukje voor 2021 op de plaats gelegd. Eerder verlengde motorleverancier Honda haar contract al tot het einde van dat seizoen. Dat besluit van Honda was volgens Marko cruciaal voor het behouden van Verstappen.

"Het was voor hem heel belangrijk dat Honda verlengde tot eind 2021. Daardoor is hij volledig betrokken bij de ontwikkeling van deze auto, die de grootste reglementswijziging in de afgelopen vijftien tot twintig jaar bevat", stelt Marko. "Het was dus een wederzijdse beoordeling van de mogelijkheden en de waardering - en zodoende kwamen we tot dit resultaat."