Horner hoopt op sterke seizoensstart: "Andere filosofie helpt daarbij"

Christian Horner heeft goede hoop dat Red Bull Racing in 2020 echt de strijd aan kan gaan met Mercedes. Daarbij wordt het Oostenrijkse team geholpen door een nieuwe filosofie voor het nieuwe jaar.

Het is een probleem dat Red Bull Racing door de jaren heen regelmatig tegen is gekomen: een ietwat trage start van het seizoen, waardoor de titels al buiten bereik zijn zodra de auto wél top presteert. Volgens Horner moet dat anders in 2020. "We hebben onze filosofie veranderd voor dit jaar, onder meer door heel vroeg te beginnen met ontwikkelen", verklaarde de teambaas tegenover onder andere Motorsport.com.

Horner vermoedt dat er een aantal andere factoren zijn die kunnen helpen in het streven om al vroeg in het seizoen mee te doen om de prijzen. Daarbij denkt de Brit aan bijvoorbeeld het uitblijven van verandering in de reglementen. Die blijven in 2020 grotendeels hetzelfde, waardoor de RB16 volgens de teambaas van Red Bull Racing een evolutie zal zijn van de RB15 van vorig jaar.

Horner ziet grote motivatie binnen Red Bull

"Door de stabiliteit is het duidelijk dat onze RB16 vooral een doorontwikkeling van de RB15 wordt. Daarbij willen we de zwakke plekken aanpakken en verder bouwen op onze sterke punten. Iedereen is heel gemotiveerd om de strijd met Mercedes echt aan te gaan en ze echt uit te dagen. Dat dat betreft draait het allemaal om teamwork: ongeacht het gaat om de snelste pitstop ooit, het uitvoeren van een strategie of het optimaliseren van de betrouwbaarheid."

Toch weet Horner dat het geen gemakkelijke klus gaat worden. "We mogen niet vergeten dat Mercedes nog steeds de regerend kampioen is, dus zij beginnen als favoriet aan het seizoen. Ik denk echter dat wij met stabiliteit op alle vlakken - ook qua coureurs en technische afdeling - wel voldoende momentum hebben opgebouwd om de strijd aan te gaan."