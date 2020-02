Briatore: "Hamilton is een sterke coureur, maar onder druk is hij te verslaan"

Lewis Hamilton begint in 2020 voor het derde jaar op rij als regerend kampioen aan het nieuwe seizoen. Flavio Briatore denkt echter dat de Brit te verslaan is als de concurrentie 'druk op hem' kan zetten.

De voormalig teambaas van Benetton en Renault echoot daarmee de woorden van Fernando Alonso, die recent verklaarde dat presteren onder druk mogelijk een van de zwakkere plekken zou zijn van Hamilton. De concurrentie zou daar echter niet genoeg mee doen, waardoor Hamilton op zijn eigen manier kan racen en dus ook de concurrentie kan verslaan.

Briatore is het daarmee eens, zo vertelt hij tegenover het Italiaanse Autosprint. Ook heeft Hamilton door zijn Mercedes-bolide een voordeel. "Lewis wint niet omdat hij de beste coureur is, maar omdat hij in een fabelachtig goede auto zit. Hij is gewoon te verslaan. Hij is sterk en maakt weinig fouten, maar dat zou een heel ander verhaal zijn als het iemand lukt om de druk erop te zetten."

'Alonso alleen terug in F1 bij topteam'

Ook sprak Briatore zich uit over de toekomst van Alonso, bij wie de Italiaan nog altijd betrokken is in het management. De tweevoudig wereldkampioen gaf al toe dat hij in 2021 terug wil keren in de Formule 1 en volgens Briatore gaat dat alleen gebeuren bij een topteam. "Ik heb met Fernando gesproken en hij keert alleen terug bij een topteam, wat neerkomt op Ferrari, Mercedes en Red Bull. Anders heeft het geen zin."