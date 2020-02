Isola: "Kunnen niet terug naar 13-inch bij klachten over 18-inch banden"

De banden van 18-inch gaan er hoe dan ook komen in de Formule 1. Volgens motorsportbaas Mario Isola van Pirelli keren de 13-inch banden niet meer terug in de sport, ook niet als de 18-inch banden niet in de smaak vallen bij de teams.

In 2021 worden de velgen en banden van 13-inch na ruim 40 jaar trouwe dienst aan de kant gezet. Daarvoor in de plaats komen grotere velgen van 18-inch, wat ervoor moet zorgen dat de Formule 1 beter aansluit bij de ontwikkelingen voor de auto's op de weg. Om goed beslagen ten ijs te komen, is er een uitgebreid testprogramma opgesteld om problemen bij de introductie van de 18-inch banden te voorkomen.

Afgelopen december kreeg Pirelli nog een tik te verwerken toen de teams unaniem besloten om in 2020 met de 2019-banden te racen, maar Isola garandeert dat dit niet gebeurt bij de introductie van de 18-inch banden. "Gelukkig hebben we in 2019 al drie testsessies gedaan", zegt hij tegen Motorsport.com. "En de eerste feedback van de 18-inch banden is redelijk goed. Ik verwacht dit jaar dus geen verrassingen."

"Natuurlijk zal de auto anders zijn in 2021. De auto is ontworpen voor 18-inch banden, dus in 2021 hebben we een nieuw product. Er is dan geen kans om terug te grijpen op 13-inch banden. Ik ben echter positief, want vooral de eerste sessie in september liep goed. Toen reden we met Renault op Paul Ricard 213 ronden in twee dagen", vervolgt Isola.

"Je verwacht problemen tegen te komen als je test met een aangepaste auto, de eerste keer dat het team met een nieuwe auto rijdt, maar ook tijdens de eerste ronden op de 18-inch banden en de nieuwe velgen, waardoor je misschien een halve dag mist. We hadden echter geen enkel probleem. We hebben ons hele plan in twee dagen afgewerkt en reden meer dan 1000 kilometer. Het was dus een behoorlijk productieve test."