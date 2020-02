Mario Isola: "Teams kunnen niet tegen 18-inch band voor 2021 stemmen"

Formule 1-teams kunnen in tegenstelling tot afgelopen jaar de introductie van 18-inch voor het 2021-seizoen niet tegenhouden. Dat bevestigde Mario Isola, het hoofd van de Formule 1 en racetak van Pirelli.

Pirelli probeerde in 2019 een tussentijdse versie uit, die tussen de huidige en 2021-band lag. De Italiaanse bandenleverancier had de banden ontwikkeld voor 2020, maar stuitte op stevige kritiek van coureurs en teams. Tijdens het Grand Prix-weekend in de Verenigde Staten kregen de teams al twee sets van de band die in 2020 geïntroduceerd had moeten worden, maar daar werd over het algemeen negatief op gereageerd. De teams stemde tegen de 2020-band, daarom worden dit seizoen dezelfde banden als in 2019 gebruikt.

Isola vertelde dat eenzelfde scenario niet mogelijk is met betrekking tot de introductie van de 18-inch banden voor het 2021-seizoen. Elk team is al overeengekomen om een testauto aan Pirelli te leveren om de banden tussentijds te testen. "Er is geen kans om terug te gaan naar de 13-inch banden”, vertelde Isola aan Motorsport-Total. “De technische reglementen van 2021 zijn opzettelijk geschreven om de overgang naar 18-inch te begeleiden, zo kunnen de teams niet tegenstemmen.”

De eindverantwoordelijke voor de Formule 1-banden van Pirelli vertelde ook dat geen enkel team tegen de 18-inch banden is. "We hebben drie tests uitgevoerd in 2019 en de eerste feedback over de 18-inch banden was positief, dus ik verwacht dit jaar geen verrassingen”, zei hij.

Hij onthulde dat Renault in september op het Franse Paul Ricard meer dan 200 ronden op de 18-inch banden had gereden zonder incidenten. "Wanneer alles nieuw is, verwacht je meestal een probleem. We beleefden echter een probleemloze eerste test.”