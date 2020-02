Helmut Marko bevestigt: "Liggen voor op schema met RB16"

Na wat speculaties de afgelopen weken komt nu de officiële bevestiging. Op 12 februari 2020 zal Red Bull Racing de nieuwe RB16 presenteren waarmee Max Verstappen dit jaar hoopt een poging te kunnen doen om de wereldtitel te veroveren. Dat vertelde Helmut Marko in een interview met Motorsport Magazin.

Vorig jaar werd de RB15 op 13 februari voor het eerst naar buiten gebracht. Toen maakte Max Verstappen de eerste meters op het circuit van Silverstone. Ook dit jaar zal de shakedown verricht worden op het Britse circuit door de Nederlander.

Bekijk hieronder de beelden van afgelopen jaar. Tekst gaat verder onder de video.

Red Bull ligt voor op schema

Helmut Marko zegt over de RB16: "We liggen voor op schema, alles verloopt tot nu toe prima. We gaan de wagen binnenkort voor het eerst opstarten, daarna kunnen we op tijd het circuit op. Dat we voor op schema liggen is goed, we hopen op deze manier een zwakke seizoensstart zoals voorgaande jaren te voorkomen."

RB16 lijkt op RB15

De verwachting is dat net als voorgaande jaren de RB16 tijdens de shakedown een speciale livery zal krijgen. Tijdens de testsessies in Barcelona zal de wagen echter in de normale kleurstelling rijden, zo melden bronnen binnen het team.

Daarnaast zal, niet geheel onverwacht, de kleurstelling zo goed als hetzelfde blijven en zijn er weinig veranderingen. De RB16 is ook een doorontwikkeling van de RB15 dus ook op dat vlak zijn er weinig spectaculaire wijzigingen in het ontwerp.

Net als vorig jaar is ook nu de planning dat Max Verstappen op 19 februari de eerste testdag in Barcelona voor zijn rekening zal nemen, waarna 20 februari Alexander Albon zijn debuut in de RB16 mag maken. In ons testschema overzicht kun je per dag zien welke coureur er zal testen. We zullen de komende weken dit schema dagelijks bijwerken.