Nick Fry: "Idee om Schumacher te halen ontstond onder genot van een biertje"

De toekomst van Mercedes in de Formule 1 is onzeker. Tien jaar geleden keerde de fabrikant juist terug in de Formule 1 en Nick Fry, destijds CEO van Mercedes, vertelt een anekdote over de totstandkoming van de deal met Michael Schumacher.

Mercedes betrad de Formule 1 in 2010, nadat het in de jaren '50 voor het laatst als zelfstandig team opereerde. De Duitse fabrikant nam Brawn GP over, nadat het team in 2009 beide wereldtitels wist te winnen. Na afloop van dat seizoen dronken Fry en toenmalig teambaas Ross Brawn een drankje om de winst van de titel te vieren en het gesprek kwam uiteindelijk terecht op de coureurs die voor Mercedes moesten gaan rijden.

In de Amber Lounge in Abu Dhabi was ook Schumacher aanwezig en dat bracht Fry op een idee. "Ik zei tegen Ross: 'Hij is je maat, ga met hem praten en dan zien we het wel'. Vijf minuten later kwam Ross stralend terug en zei: 'Hij is er klaar voor om te praten.' Dat was een geweldig moment", herinnert Fry zich in de podcast Flat Chat.

Fry bewondert instelling Schumacher

Uiteindelijk keerde Schumacher in 2010 na drie seizoenen afwezigheid terug in de Formule 1 bij Mercedes. Daar kreeg hij Nico Rosberg als teamgenoot in een geheel Duits rijdersduo. De zevenvoudig wereldkampioen zou in drie seizoenen slechts één podiumplaats pakken voor Mercedes, maar desalniettemin was de komst van Schumacher waardevol voor Mercedes.

Fry: "Michael brengt intensiteit en de pure wil om te werken. Ook de debriefing, waarin je constant praat over waar je je kan verbeteren, tilde hij naar een hoger plan. Als je goed rijdt en misschien wint, is er een tendens om een korte briefing te houden en daarna een biertje te drinken of te vertrekken."

Schumacher bracht daar verandering in bij Mercedes. "Het is aangetoond dat dit juist precies het moment is dat je de ervaring moet opdoen", zegt Fry. "De wil van Michael, die als zevenvoudig wereldkampioen en multimiljonair daar nog drie of vier uur wilde zitten, is nergens mee te vergelijken."