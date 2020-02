Vettel klaar met V6-motoren: "Ik zou het aantal cilinders verdubbelen"

Sebastian Vettel heeft genoeg gehad van de hybride V6-turbomotoren in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen hoopt, waarschijnlijk tegen beter weten in, dat de sport het aantal cilinders van de motor in de toekomst verdubbelt.

De laatste verandering aan de krachtbronnen van de Formule 1-bolides vond plaats tussen het seizoen 2013 en 2014. De 2,4 liter V8-motoren met KERS moesten plaats maken voor hybride 1,6 liter V6-turbomotoren. Die motoren zijn efficiënter en net iets minder slecht voor het milieu dan de voorgangers, maar populair is de oplossing niet bij iedereen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor 'purist' Vettel.

De huidige coureur van Ferrari, wiens contract eind 2020 afloopt, zou het anders aanpakken als hij de F1 zou leiden. "Mijn eerste daad zou een verdubbeling van het aantal cilinders zijn", vertelde Vettel tegenover Kölner Express. "Ook zou ik de batterijen verwijderen. Ik denk niet dat we die nodig hebben, behalve om de auto op te starten."

De kans dat Vettel zijn zin krijgt zodra de Formule 1 in 2025 overstapt op nieuwe motoren is klein. Onlangs sprak het technische hoofd van de sport, Pat Symonds, erover dat hij onderzoek aan het doen is naar de mogelijkheid om de Formule 1 over te laten stappen op een nieuwe generatie tweetaktmotoren. Door nieuwe technieken zouden deze efficiënter zijn dan voorheen. Ook wordt er ingezet op de invoering van biologische of synthetische brandstoffen.