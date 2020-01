Max Verstappen was met een Formule 1-bolide van Red Bull al eens op de skipistes in Kitzbühel te vinden, terwijl Marc Marquez hetzelfde deed op zijn MotoGP-fiets. Tijdens de GP Ice Race van 2019 in het Oostenrijkse Zell am See zorgden het Formule E-team van Audi en Daniel Abt ervoor dat er een Formule E-bolide over ijs en sneeuw racete. De Duitse coureur reed niet alleen over het circuit, maar kreeg skiër Benedikt Mayr achter zich aan. Ook DTM-coureur René Rast maakte zijn opwachting.