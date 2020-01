Verstappen blijft bij Red Bull: "Komst Honda versterkte geloof dat we kunnen winnen"

Max Verstappen is zijn 2020 begonnen met goed nieuws, want hij heeft zijn aflopende contract bij Red Bull Racing verlengd tot eind 2023. Het seizoen 2019 is belangrijk geweest in zijn keuze daarvoor.

In principe had Verstappen de teams voor het uitkiezen voor 2021. De Nederlander werd in het afgelopen jaar regelmatig in verband gebracht met onder andere Ferrari en Mercedes, maar toch zal hij Red Bull trouw blijven. Verstappen verklaarde over zijn contractverlenging dat hij veel moed kon halen uit de samenwerking met Honda en de goede prestaties in 2019.

"Ik ben erg blij dat ik erg mijn samenwerking met het team verlengd heb. Red Bull geloofde in mij en gaf mij de kans om in de Formule 1 te beginnen en daar ben ik altijd heel dankbaar voor geweest. Door de jaren heen ben ik closer en closer met het team geworden, en naast de passie van iedereen en de prestaties op het circuit is het ook erg prettig om met zo'n geweldige groep mensen te werken."

"De komst van Honda en de geboekte progressie in de laatste 12 maanden geven me nog meer motivatie en het geloof dat we samen kunnen winnen. Ik respecteer de manier waarop Red Bull en Honda samenwerken en aan alle kanten doet iedereen er alles aan om succes te hebben. Ik wil samen met Red Bull winnen en ons doel is natuurlijk om samen voor het kampioenschap te vechten", vertelde Verstappen.

Door zijn contractverlenging is Verstappen nu een van de coureurs die het langst verzekerd is van zijn stoeltje in de Formule 1. Vlak voor de feestdagen tekende Charles Leclerc bij Ferrari een nieuw contract tot en met 2024, terwijl verder alleen Esteban Ocon, Sergio Perez en George Russell al een contract hebben dat in ieder geval tot en met 2021 doorloopt.