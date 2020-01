Louis Camilleri: "Conflict van belangen als Toto Wolff rol Carey overneemt"

Ferrari CEO Louis Camilleri verwacht dat belangenverstrengeling een rol kan gaan spelen als een belangrijk lid van een Formule 1-team de rol van Chase Carey zou overnemen.

Carey nam in 2017 de rol als CEO van de Formule 1 over van Bernie Ecclestone na de overname door Liberty Media, maar geruchten circuleren dat hij zijn positie na 2020 zou kunnen verlaten. Dit leidde tot speculatie dat Mercedes-baas Toto Wolff de man zou kunnen zijn die hem mogelijk opvolgt. Camilleri gelooft echter dat er belangenverstrengeling kan optreden als een hoge medewerker van een team die rol gaat vervullen.

"Ik denk dat iedereen, die de afgelopen jaren echt een actieve en belangrijke speler in een bepaald team is geweest, geen verantwoordelijkheid over de Formule 1 kan en mag nemen. Dit zou automatisch conflicten van belangen kunnen veroorzaken, ongeacht bewust of niet", vertelde hij tegen Autosport.com.

'Iemand binnen de Formule kan de rol niet overnemen'

"Dus persoonlijk denk ik dat het niet goed zou zijn voor de Formule 1." Camilleri gelooft ook dat een kandidaat voor de positie van Carey ervaring in de entertainmentsector moet hebben om sport te helpen in plaats van een figuur uit de Formule 1. We zullen daarom zien wie de vervanger van Carey zal zijn als de CEO echt besluit om afscheid te nemen van die rol.