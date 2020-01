Hamilton en Vettel in top 30 best verdienende sporters ter wereld in 2019

De Formule 1 heeft twee coureurs afgeleverd die in de top 30 van best verdienende sporters ter wereld staan. Lewis Hamilton en Sebastian Vettel staan in die prestigieuze lijst van Forbes, die verder gedomineerd wordt door atleten in Amerikaanse sporten.

Zakenblad Forbes publiceert jaarlijks een lijst met de 100 sporters die in het afgelopen kalenderjaar het meeste verdiend hebben. Daarbij worden de salarissen, het verdiende prijzengeld en de inkomsten uit sponsordeals bij elkaar opgeteld. In 2018 eindigde bokser Floyd Mayweather nog op de eerste plaats met 285 miljoen dollar aan inkomsten, maar dit jaar komt hij niet in de lijst voor.

In de editie van 2019 worden de eerste drie posities worden bezet door voetballers: Lionel Messi staat bovenaan met 127 miljoen dollar, gevolgd door Cristiano Ronaldo (109 miljoen dollar) en Neymar (105 miljoen dollar). Messi heeft in 2019 92 miljoen dollar aan salaris en prijzengeld gekregen, terwijl Ronaldo van het trio met 44 miljoen dollar het meeste binnenhaalde met sponsordeals.

De man met de hoogste verdiensten uit sponsordeals in de lijst is tennisser Roger Federer, die daar maar liefst 86 miljoen dollar mee ophaalde. Samen met 7,4 miljoen aan prijzengeld komt hij uit op de vijfde positie in de ranglijst, achter bokser Canelo Alvarez. Daarna volgen drie American Football-spelers, drie basketballers en golfer Tiger Woods, waarna Lewis Hamilton op P13 de hoogst geklasseerde Formule 1-coureur is.

Volgens de berekeningen van Forbes verdiende Hamilton in het kalenderjaar 2019 55 miljoen dollar. Zo'n 10 miljoen daarvan kwam voort uit sponsordeals met onder andere Tommy Hilfiger, terwijl de overige 45 miljoen voortkwam uit loon, prijzengeld en bonussen. De enige andere Formule 1-coureur in de lijst volgt op de 30ste positie: dat is Vettel, met verdiensten van 40,3 miljoen dollar (40 miljoen loon/prijzengeld, 300.000 dollar aan sponsordeals).

De lijst van Forbes met de 100 best verdienende atleten van 2019 wordt overheerst door spelers in de Amerikaanse sporten. Liefst 35 spelers uit de basketbal-competitie NBA komen voor in de lijst, gevolgd door American Football, voetbal en honkbal.