Bleekemolen: "Door Max Verstappen zijn ze in Amerika Formule 1 gaan kijken"

De Formule 1 kan in de Verenigde Staten niet tippen aan de populariteit van de IndyCar en NASCAR. Toch lijkt daar een klein beetje verandering in de komen en volgens Jeroen Bleekemolen komt dat grotendeels door Max Verstappen.

De Amerikaanse autosportfans zijn van oudsher vooral bezig met de NASCAR en IndyCar Series, de twee autosportklasses die hun uitvalsbasis in de Verenigde Staten hebben. De Formule 1 heeft al 41 keer een Grand Prix gereden in het land, maar desondanks is het nooit gelukt om echt vaste voet aan de grond te krijgen. De entree van Verstappen heeft echter voor een verandering gezorgd, zo benadrukt Bleekemolen.

"Het is eigenlijk heel apart: ze geven daar niets om de Formule 1, maar Max valt toch op. Omdat ik Nederlander ben, begint iedereen altijd meteen over Max. Door hem zijn mensen in de Verenigde Staten echt de Formule 1 gaan kijken. Iedereen kent Verstappen. Hij zet de sport daar echt op de kaart en dat is mooi om te zien", vertelt de sportscar-coureur in RTL GP Magazine.

Jos Verstappen tijdens eigen races bezig met Max

In hetzelfde programma vertelt Bleekemolen, zoon van voormalig Formule 1-coureur Michael Bleekemolen, een mooie anekdote over Jos Verstappen. De twee coureurs reden in 2008 samen mee tijdens de 24 uur van Le Mans, waarbij ze uiteindelijk winnaar werden in de LMP2-klasse. Toch was Verstappen senior gedurende de race met heel andere dingen bezig dan zijn eigen wedstrijd.

"Jos was continu bezig met de kartwedstrijden van Max, die op dat moment net begonnen was met racen. Dat vond Jos veel belangrijker dan de races waaraan hij zelf meedeed. Zelfs tijdens de race was hij bezig met de wedstrijd van Max en over de boordradio vroeg hij 'hoeveelste is Max geworden?'. Dat zal ik nooit meer vergeten."