"Kan een F1-team haar wereldtitel verliezen door het overschrijden van het budgetplafond?"

Mogelijk de meest omstreden set reglementen die in de 70-jarige historie van de Formule 1 gepubliceerd zijn, zijn de Financiële reglementen - ook wel bekend als het 'budgetplafond' - die vanaf 2021 in werking treden. Hoewel de verschillende controles in het document van 41 pagina's de vrees dat het regelgevend orgaan, de FIA, de uitgaven van de teams niet zou kunnen reguleren heeft weggenomen, blijven er een aantal vragen bestaan.

De meest prangende vraag hiervan is: 'Kan een team (of coureur) het kampioenschap ontnomen worden voor het verbreken van het budgetplafond?', waarbij de logische vervolgvraag is: 'Kan zo'n uitsluiting plaatsvinden, gezien het feit dat de financiële verslaglegging van een willekeurig jaar voor 31 maart van het daaropvolgende jaar ingediend moet worden?'

Omdat de uitslag van het kampioenschap definitief wordt tijdens het jaarlijkse Prize Giving-gala van de FIA begin december, is de tweede vraag mogelijk nog relevanter dan de eerste. Als zoiets zou gebeuren, zou 'definitief' duidelijk niet definitief betekenen...

Wie kan je beter vragen dan F1 Managing Director Ross Brawn om helderheid te scheppen? Maar eerst een analyse van de verschillende definities en tijdframes die in de reglementen genoemd staan. De deadline voor het jaarverslag is '19.00 uur Central European Time op 31 maart, en als zo'n dag niet op een werkdag valt op de eerstvolgende werkdag. Dit betreft het financiële verslag voor het hele jaar, dat eindigt op 31 december van het voorgaande kalenderjaar'. De reglementen stellen verder dat 'de tijdsbeperking voor de vervolging van overtredingen door de Cost Cap Administration vijf jaar is'.

Onder het kopje Sancties geeft Artikel 9c een aantal strenge straffen in het geval van een 'materiale sportieve overtreding', waaronder:

Aftrek van punten in het constructeurskampioenschap voor de periode van het verslag

Aftrek van punten in het coureurskampioenschap voor de periode van het verslag

Uitsluiting van het kampioenschap

Voor het geval er verwarring bestaat naar welke kampioenschappen gerefereerd wordt onder 'uitsluiting', definiëren de reglementen 'kampioenschap' als 'het FIA Formula One World Championship, wat zowel het kampioenschap voor constructeurs als coureurs omvat'.

Op basis daarvan is het dus mogelijk dat een kampioensteam (of coureur) vier maanden (en tot 5 jaar) na het krijgen van de meest begeerde trofeeën in de autosport uitgesloten worden. Dat zou natuurlijk extreem veel schade opleveren aan de reputatie en het imago van de sport, terwijl het ook oneerlijk zou zijn tegenover de rechtmatige kampioen, wiens prestaties enorm gedevalueerd worden door dergelijke vertragingen.

Tussentijdse controles moeten problemen voorkomen

Gevraagd door GPToday.net over de mogelijkheid van zo'n scenario, vertelde Brawn dat er een verscheidenheid aan straffen uitgedeeld kan worden door het Cost Cap Adjudication Panel in het geval van een overtreding. "Laten we zeggen dat het team heeft gefraudeerd en het budgetplafond overschreden heeft. Dan kunnen de gevolgen volgens mij heel stevig zijn, zoals ze dat ook kunnen zijn op ieder ander vlak van het kampioenschap."

"Hetzelfde geldt als ontdekt wordt dat een team frauduleus de technische reglementen heeft overtreden", voegde Brawn toe.

Wat betreft het tijdframe stelde hij: "We zullen niet wachten tot maart en ineens zeggen 'jij doet mee' en 'jij doet niet mee'. Gedurende het jaar zullen er controles gedaan worden en als dingen in de verkeerde richting dreigen te gaan, zullen de controleteams met extra aandacht naar ze kijken en ze vertellen dat wij ons zorgen maken over de situatie."

"We zullen dus niet tot maart wachten en bekijken hoe het ervoor staat. Tijdens het seizoen komen er controles, die minder formeel zijn dan de uiteindelijke controle, maar ze zullen de gedurende het seizoen aangeven hoe het ervoor staat."

Artikel 2 stelt inderdaad dat 'ieder team alle door de Cost Cap Administration opgevraagde informatie of documentatie omtrent ieder actuele, potentiële of verdachte instantie van het breken van deze financiële reglementen moeten leveren', wat lijkt te gelden voor dergelijke controles.

Hoewel Brawn's antwoorden geruststellend zijn, blijft de fundamentele vraag: zijn dergelijke bewoordingen voldoende in een activiteit die zo complex en zichtbaar is als de F1, of moet er een verheldering komen, omdat de reglementen op dit moment geen referentie maken naar verplichte tussentijdse verslaglegging midden in het seizoen?

Dergelijke rapporten zouden absoluut met de druk op de printknop beschikbaar moeten zijn bij een financieel directeur die zijn titel waard is, en het zou iedere kans op een enorm gênant moment verkleinen als een team met te hoge uitgaven het kampioenschap zou winnen.