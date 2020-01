Lewis Hamilton legt zijn pensioengedachte uit

Lewis Hamilton gelooft dat hij door zijn snelle reactietijd en reflexen in de top van zijn sport kan functioneren. De 34-jarige Brit behaalde dit jaar zijn zesde wereldtitel, waardoor hij nog maar één titel achter recordhouder Michael Schumacher staat.

De in Stevenage geboren Hamilton is een van de grote sterren in de Formule 1 en ook op social media, maar zijn huidige contract loopt eind 2020 af. Wat de Mercedes-coureur gaat doen, is nog niet duidelijk, maar hij lijkt meerdere opties te hebben. Een overstap naar Ferrari lonkt, blijven bij Mercedes is mogelijk terwijl ook een pensioen een optie is. Hamilton vindt echter dat hij goed genoeg blijft om problemen te voorkomen en sluit een pensioen zo goed als uit.

"Ondertussen zijn mijn reflexen redelijk goed," informeerde Hamilton tijdens de Graham Norton Show.

Als je ouder wordt, dan zijn je reflexen wat minder. Hamilton heeft daar nog geen last van. "In een bepaald stadium kunnen ze duidelijk verminderen, maar je zult toch moeten oefenen om gefocust te blijven. Ik ga ervan uit dat er een niveau is waarop je het niet kunt volhouden. Het belangrijk is om te blijven functioneren en jaarlijks je doel te halen.”

“De Formule 1 kost veel tijd, je bent veel weg van vrienden en besteed ook veel tijd aan randzaken. Er is een mate waarin je het gewoon niet meer wilt doen. Hoewel ik nummer één ben, en ik dat de laatste paar jaar ben geweest en ik nummer één op mijn auto zou moeten hebben, blijf ik daar 44 behouden."