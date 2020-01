Jos Verstappen: "Als Max geen talent had gehad, had ik hem weer naar school geschopt"

Hoewel hij inmiddels al vijf jaar ervaring heeft in de Formule 1, geldt Max Verstappen nog altijd als een van de grootste talenten in de koningsklasse van de autosport. Naar school gaan was echter niet de favoriete bezigheid van de coureur.

Op slechts 17-jarige leeftijd werd Verstappen in 2015 de jongste coureur aller tijden in de Formule 1. Als coureur had hij destijds slechts een seizoen ervaring in de autosport, maar in de Formule 1 ontpopte hij zich tot een van de grootste talenten van de afgelopen jaren. In 2016 volgde er promotie naar Red Bull Racing en sindsdien vecht de Nederlander in de top mee om podiumplaatsen en overwinningen.

Dat Verstappen racetalent had, was binnen de familie al bekend. Dat hij niet zo veel met school had, was ook bekend bij de familie. Verstappen had echter het geluk dat vader Jos hem stimuleerde in zijn race-avonturen en dat hij ook achter het plan stond om te stoppen met school. Voor de coureur van Red Bull Racing was het stoppen met school ook een drijfveer om goed te presteren.

"Ik vond school niet zo leuk. Ik vond het maar niks om op een stoel te zitten en naar een bord te kijken. Natuurlijk is het nodig, maar de Formule 1 was altijd het echte doel. Met school wilde ik niets te maken hebben. Voor mij was het een extra drijfveer om goed te zijn in karten en uiteindelijk heb ik school gelukkig ook niet nodig gehad", vertelde Verstappen aan Formule 1.

Jos Verstappen stond achter het besluit, maar wilde daar natuurlijk wel het een en ander voor terugzien. "Als hij het talent niet had gehad, dan had ik hem bij wijze van spreken persoonlijk teruggeschopt naar school, maar ik wist dat er wel eens iets bijzonders kon gaan gebeuren in de autosport. Ik tolereerde het daarom niet alleen, maar stimuleerde hem juist.