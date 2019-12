Carey erkent: "Hebben nog wat problemen op te lossen in Miami"

De Formule 1 is nog steeds van plan om in 2021 een Grand Prix te organiseren op een stratencircuit in Miami. Chase Carey erkent echter wel dat er nog een aantal (politieke) problemen op te lossen zijn.

Al sinds gaan er geluiden dat de Formule 1 in de toekomst wel eens een race wil organiseren in Miami. In oktober van 2019 volgde er eindelijk een bekendmaking: de sport zou akkoord zijn met Hard Rock Stadium, de thuisbasis van NFL-ploeg Miami Dolphins, om vanaf 2021 een race te organiseren die rond het stadion voert. De eerste race moet in mei 2021 verreden worden.

Er zijn echter nog een aantal plooien die glad moeten worden gestreken en dat zijn niet de minste problemen. De bewoners zijn in protest gekomen tegen de race en proberen via de politiek het houden van de wedstrijd tegen te gaan. "We hebben nog wat problemen op te lossen in Miami. Op dit moment zijn dat vooral politieke problemen, en in de laatste maand zijn er een aantal lokale meetings en activiteiten geweest", vertelde Carey over de mogelijkheid om in Miami te racen.

Twee races in VS maken elkaar sterker

Tegenover CNN herhaalde Carey ook dat er absoluut een markt is voor twee races in de Verenigde Staten gedurende één seizoen. "De breedte en diepte van de steun zijn volgens mij erg bemoedigend. Het is duidelijk een aanvulling op Austin. Wij denken dat de VS als markt groot en breed genoeg en ik denk dat het organiseren van twee races beide races sterker maakt, terwijl we groeien in de VS."

Sinds Liberty Media eind 2016 de commerciële rechten van de Formule 1 overnam van CVC Capital Partners, aast het bedrijf op een tweede race in de Verenigde Staten. Hoewel er een akkoord is gesloten met Miami, lijkt Indianapolis na de komst van Roger Penske als eigenaar ook wel oren te hebben naar een Formule 1-race.