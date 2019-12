Palmer genoot van Verstappen versus Leclerc: "Zij vechten het in de komende jaren uit"

Jolyon Palmer heeft in 2019 het meeste genoten van de strijd tussen Charles Leclerc en Max Verstappen, het duel dat hij ziet als de belangrijkste strijd in de Formule 1 in de komende tien jaar.

Een nieuwe generatie coureurs begint de top te bestormen. Van de zes zitjes bij de topteams worden er drie bezet door coureurs die nog geen 24 jaar oud zijn. Twee van hen, Verstappen en Leclerc, vochten in 2019 al een verbeten duel uit om de derde positie in het kampioenschap. Die strijd, die onder andere tot uiting kwam tijdens de races in Oostenrijk, Groot-Brittannië en Japan, vond Palmer de mooiste van het jaar.

"Mijn favoriete duel van 2019 was Leclerc tegen Verstappen. Dit was een heel dynamische strijd tijdens Leclerc's eerste seizoen bij een topteam met de kans om races te winnen", vertelde hij in zijn analyse voor F1.com. Palmer zag dat Leclerc in Bahrein een kans op de zege verloor door een probleem met zijn motor, maar in Oostenrijk volgde weer een pole en weer een kans op de overwinning.

"Het was echter ook een grote kans voor Verstappen", vervolgt Palmer. "In de absolute slotfase kwam het erop aan. Het was de eerste keer in het seizoen dat Mercedes werd verslagen en het was Verstappen die dat deed. Wat interessant was, is dat Leclerc geleerd heeft van dit moment. In de volgende race op Silverstone streden ze opnieuw en nu kon je de verandering zien bij Leclerc. Hij wilde niet nog een keer zo aan de kant gezet worden door Verstappen."

"In het algemeen kijk ik heel erg uit naar dit duo. Ze stonden samen op het podium achter Lewis Hamilton in Abu Dhabi, en het was de oude garde voor de jonge jongens. Verstappen heeft een machtig seizoen gereden, maar dat geldt ook voor Leclerc in zijn eerste seizoen bij Ferrari, met alle druk die erbij komt kijken. Ik denk dat we veel hebben om naar uit te kijken, met deze twee gasten die het in het komende decennium gaan uitvechten."