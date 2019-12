Lewis Hamilton vraagt Mercedes te stoppen met dierlijke materialen in auto's

Lewis Hamilton blijft zich inzetten voor dierenrechten. De zesvoudig wereldkampioen heeft werkgever Mercedes gevraagd om geen dierlijke materialen meer te gebruiken in haar bolides.

In de afgelopen jaren heeft Hamilton zichzelf duidelijk geprofileerd als iemand die zich inzet voor de rechten van dieren, terwijl hij ook bewust bezig is met het milieu. De Mercedes-coureur stapte in 2017 over op een veganistisch dieet, waarbij hij dus alle dierlijke producten laat staan. Nu wil Hamilton er ook voor zorgen dat zijn werkgever op een 'veganistische' manier door het leven gaat.

Tegenover het Maleisische tijdschrift The Edge verklaarde Hamilton dat hij op zeer korte termijn in gesprek gaat met de CEO om dierlijk leer uit de auto's van Mercedes te halen. "Mercedes-Benz is een enorm bedrijf en ik heb later vandaag een telefoontje met de CEO om te praten over hoe we kunnen werken aan het verwijderen van al het leer dat er wordt gebruikt in de auto's."

Mocht Mercedes de wens van Hamilton inwilligen, dan zal het merk niet de eerste zijn die de overstap maakt van dierlijk leer naar een alternatief. De Model S van Tesla is sinds 2017 niet meer te bestellen met dierlijk leer, terwijl synthetisch leer een optie is voor de Model X. Daarnaast onderzoekt Audi de mogelijkheden om over te stappen op een alternatief voor leer met haar elektrische auto's, terwijl Bentley een studie uitvoert naar leer dat afkomstig is uit paddenstoelen.