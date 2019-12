Oostenrijk mooiste zege Verstappen in 2019: "Heel emotioneel en geweldig gevoel"

Max Verstappen wist in 2019 drie races te winnen. Qua gevoel en emoties noemt de coureur van Red Bull Racing de overwinning in Oostenrijk zijn mooiste van het jaar.

Nadat hij in 2016 een race wist te winnen en dat in 2017 en 2018 opvolgde met twee zeges per seizoen, wist Verstappen in het eerste jaar van de samenwerking met Honda zelfs drie keer te zegevieren. De eerste zege kwam in Oostenrijk, twee races later was het weer raak in Duitsland en in de voorlaatste race van 2019 was daar dan ook de zege in Brazilië, eentje die hij eigenlijk in 2018 ook al had moeten winnen.

Aan alle drie zeges zat een eigen verhaal vast: in Brazilië was er een dominant optreden nadat hij vanaf pole position was vertrokken, in Duitsland won hij een chaotische regenrace en in Oostenrijk pakte hij de eerste zege met nieuwe motorleverancier Honda. Dat vond hij dan ook de mooiste overwinning van 2019. "Dat was heel emotioneel en een geweldig gevoel”, vertelde Verstappen aan Ziggo Sport.

"De wedstrijden daarvoor liepen niet echt top qua prestaties en toen wonnen we in Oostenrijk. We hadden het niet mooier kunnen bedenken dat weekend. We hadden wat updates voor de auto en het ging het hele weekend al beter. Het was ook nog super warm en wij hadden de juiste afstelling qua koeling. Voor mij is deze winst de mooiste van het jaar. Op de Red Bull Ring viel alles samen. We hadden als team geen beter moment kunnen uitkiezen om te winnen."

Verstappen zag kans kort voor einde race al aankomen

Een makkelijke zege was het niet voor Verstappen. Hij startte weliswaar vanaf de eerste rij, maar een slechte start wierp hem terug tot de achtste positie. Na een sterke inhaalrace vond Verstappen zichzelf in de slotfase weer terug op de tweede positie, waarna er een intens duel volgde met Charles Leclerc om de overwinning. Daarbij kwam Verstappen dus als winnaar uit de bus.

"Toen de race richting einde liep, zag ik het gat slinken", zegt Verstappen. "Toen ik tweede lag en wist hoeveel ronden er nog te gaan waren, dacht ik met één of twee ronden te gaan een kans te gaan krijgen. Maar ik moest natuurlijk door blijven trappen en mijn eigen banden heel zien te houden."