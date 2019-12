Eddie Jordan weet het zeker: "Hamilton en Wolff vertrekken in 2021 naar Ferrari"

Voormalig teameigenaar Eddie Jordan weet het zeker: Lewis Hamilton gaat in 2021 naar Ferrari. De Ier verwacht dat de Brit bij die overstap teambaas Toto Wolff meeneemt.

Vaak worden dergelijke uitspraken van figuren binnen de Formule 1 met een korreltje zout genomen, maar Jordan heeft een goede 'track record' als het aankomt op het voorspellen van dergelijke zaken. Hij was de eerste de meldde dat Michael Schumacher in 2010 uit zijn pensioen zou komen en bij Mercedes zou gaan racen, terwijl hij ook de man was die correct wist te melden dat Hamilton hem in 2013 zou vervangen.

Recenter was had Jordan het ook bij het rechte eind toen hij vertelde dat McLaren een motordeal met Mercedes had gesloten. Tegenover Top Gear deed hij een volgende voorspelling. "Het zou in 2021 het juiste moment zijn voor Lewis om naar Ferrari te gaan. Hij gaat nu richting het einde van zijn carrière, maar hij wil nog steeds zijn zevende wereldtitel winnen, en mogelijk nog meer."

"De echte reden waarom ik denk dat Lewis in 2021 naar Ferrari gaat, is dat Toto Wolff's contract eind volgend jaar afloopt. Hij weet dat de toekomst van Mercedes op de lange termijn niet veilig is. Lewis heeft Toto's contract meer dan eens benoemd en dat is erg ongebruikelijk voor een F1-coureur. Lewis zou alleen naar Ferrari gaan als iemand hem kan beschermen tegen de mogelijkheid dat Charles Leclerc hem van de troon stoot. Ferrari zou Toto dus ook aannemen."

'Ferrari mist echte leider op de pitmuur'

Jordan verwacht dus dat Hamilton én Wolff in 2021 naar Ferrari vertrekken. Dat heeft volgens de tv-analist van Channel 4 een duidelijke reden, want Ferrari mist een belangrijke schakel in het team. "Wat ze niet hebben bij Ferrari is de persoon op de pitmuur die het team begeleidt wat betreft hoe ze de strategie in de race structureren. Dat weet Toto ook."

"Racen zit in zijn bloed en hij zou heel graag een naam als Ferrari op zijn CV willen zetten. Ik weet heel zeker dat Lewis Hamilton in 2021 naar Ferrari gaat. Toto gaat met hem mee, want zoals gezegd zal Hamilton zichzelf niet kwetsbaar maken en dit zal zijn manier zijn om iemand aan zijn kant te krijgen. Heeft Ferrari twee nummers 1 nodig? Nee, maar ze zullen Leclerc niet laten gaan."