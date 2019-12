Voormalige camper van Max Verstappen te koop op Marktplaats

Er staat een stukje Nederlandse autosportglorie te koop op de Nederlandse website Marktplaats. Het gaat om een motorhome dat onder andere gebruikt is door Max Verstappen in zijn periode in de karting.

In de tijd dat Verstappen nog furore maakte op de karts, reisde hij vaak met vader Jos Europa door om wedstrijden af te werken. Dat hebben ze onder andere gedaan in de Scania die nu te koop staat op Marktplaats. Door een ombouw gaat deze nu door het leven als een motorhome, waarin zowel een kleine werkplaats als de nodige leefruimte zit.

Het motorhome heeft een volledige aluminium garage inclusief werkbank en bankschroef, zodat er onderhoud aan de karts uitgevoerd kan worden. Tevens is er een grote opbergruimte boven de werkbanken. Rijdend biedt het motorhome plaats aan zes personen, terwijl er liefst 8 tot 10 slaapplaatsen zijn. Bovendien is er een centrale verwarming, een keuken met kookplaten, een magnetron en een koelkast, een ruime badkamer met wastafel, toilet en douche en is het uitgerust met een televisie met DVD-speler.

Geïnteresseerden zullen wel diep in de buidel moeten tasten om het voormalige motorhome van Verstappen, dat ook door PEX Racing, KF-Racing en Kas Haverkort gebruikt werd, te kopen. De vraagprijs bedraagt liefst 69.950 euro. De advertentie op Marktplaats is via deze link te zien.