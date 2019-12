Binotto geeft toe: "Mercedes had beste auto, wij hadden geen kans op de titel"

Ferrari kende in 2019 een lastig seizoen met een matige eerste seizoenshelft, maar waarin het zich halverwege herstelde met drie dagsuccessen: twee voor Charles Leclerc (Spa en Monza) en één voor Sebastian Vettel (Singapore). Ferrari-teambaas Mattia Binotto heeft niet alleen het laatste kampioenschap geanalyseerd, maar heeft ook gesproken over het paar Vettel-Leclerc en de regels die in 2021 in de Formule 1 van kracht worden.

"Na de wintertests was de auto niet snel genoeg”, gaf Binotto toe. "We begrijpen nog steeds niet wat er is gebeurd tussen de wintertests en Melbourne. Blijkbaar hebben we een stap terug gedaan en zijn de anderen verbeterd. We moesten daarom stap-voor-stap meer snelheid vinden."

In Singapore werd er bij Ferrari een nieuw pakket ingevlogen, maar er was geen verbetering te zien. "Het pakket dat naar Singapore werd gebracht, was belangrijk om de snelheid in de bochten te verbeteren. Na die race hadden we echter niet de snelste auto in de race. We hadden nog veel meer races kunnen winnen, maar om de titel te krijgen hebben we de snelste en meest betrouwbare auto nodig. We hadden beide niet. Maar we zijn niet zo ver weg. We moeten deze leemte opvullen en het is mogelijk ”.

Probleem lag bij een te efficiënte auto

Binotto, die twee topcoureurs onder zijn hoede heeft, meent dat Mercedes gewoon goed werk heeft geleverd en de terechte kampioen is. “Zij hadden de beste auto en daarom wonnen ze beide titels. We hadden een efficiënte auto, maar het was duidelijk niet genoeg. Onze pole-auto? De nieuwe banden verborg aerodynamische gebreken, dat was ons voordeel. Daarom betaal je er zondag voor met verhoogde bandenslijtage. We moeten ernaar streven de snelste in de race te zijn.”

Ferrari kende een lastig seizoen met Charles Leclerc en Sebastian Vettel, die veel fouten maakten. Niet alleen betrouwbaarheid was dus een probleem. Tijdens de wintertest werd Sebastian Vettel benoemd als beschermengel van Charles Leclerc, maar dat verliep niet zoals verwacht.

