Renault gooit technische afdeling overhoop: technisch directeur vertrekt

Renault gaat de technische afdeling van haar Formule 1-team herstructureren. De reden daarvoor is dat technisch directeur Nick Chester het team gaat verlaten en al met verlof gestuurd is.

Chester werkte sinds 1995 in de Formule 1. Hij maakte zijn debuut in de sport als race engineer bij Arrows, een rol die hij vanaf 2000 ging vervullen bij het in Enstone gevestigde Benetton. Hij bleef het team trouw toen het de naamswijzigingen naar Renault, Lotus en weer Renault onderging. Sinds 2013 was Chester de technisch directeur van 'Team Enstone'.

Na afloop van het toch enigszins teleurstellend verlopen seizoen 2019 vertrekt Chester bij Renault en momenteel is zijn verlofperiode al begonnen. "Ik heb genoten van 19 jaren bij een team met een geweldige sfeer en ik heb gewerkt met ongelooflijk loyale en getalenteerde mensen. Ik kijk uit naar een nieuwe uitdaging en wens iedereen in het team het beste voor de toekomst", vertelde Chester over zijn vertrek.

Wat die nieuwe uitdaging van Chester gaat zijn, is nog niet bekend. Intussen bedankt teambaas Cyril Abiteboul de vertrekkende technisch directeur voor zijn bewezen diensten. "Nick is bijna 20 jaar onderdeel geweest van Team Enstone. Zijn passie voor het team is nooit minder geworden, hoewel we soms extreem uitdagende momenten mee hebben gemaakt."

"Recenter hebben zijn toewijding, technische inzicht en enthousiasme ons geïnspireerd om vanuit de achterhoede van het veld op te klimmen naar het front van de middenmoot. We willen Nick hartelijk bedanken voor alles en we wensen hem al het succes in de volgende fase van zijn carrière."