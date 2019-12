Mattia Binotto over Ferrari-strijd: "Vettel had Leclerc onder zijn hoede moeten nemen"

Er zal geen hiërarchie zijn bij Ferrari in het seizoen 2020. Mattia Binotto heeft benadrukt dat Sebastian Vettel en Charles Leclerc in eerste instantie geen uitgesproken status binnen het team krijgen.

De teambaas van Ferrari had bij de laatste wintertests in Montmeló de rol als leidende coureur toevertrouwd aan Vettel. Leclerc had onder de beschermende vleugel van de Duitser moeten groeien, maar dat verliep anders. Nog tijdens het seizoen 2019 kwam daar verandering in door de sterke prestaties van de Monegask in de eerste fase van het seizoen. Leclerc was Vettel uiteindelijk ook de baas in het kampioenschap.

Spanningen op het circuit ontbraken niet tussen de twee coureurs, waarvan de laatste plaatsvond op Interlagos op 17 november, waar een kleine botsing voor beide coureurs leidde tot een uitvalbeurt. Het is een rivaliteit die Ferrari op de best mogelijke manier moet managen om te voorkomen dat belangrijke punten op de weg naar het kampioenschap verloren gaan.

"We zijn net klaar met het seizoen en we hebben nog tijd om alles te bespreken voordat de volgende Grand Prix van Australië begint", gaf Binotto toe. "Maar de situatie is zeker anders dan die van het begin van het jaar, toen we een nieuwkomer en een ervaren coureur hadden. Tijdens de laatste paar races hebben we ze vrijgelaten om te vechten en dat is een begin.”

Leclerc verraste iedereen

Binotto analyseerde vervolgens het kampioenschap en voegde eraan toe: "Charles verraste iedereen, niet alleen mij. Hij is erg snel, hij heeft bewezen in staat te zijn een heel seizoen de druk bij Ferrari aan te kunnen. We zijn erg blij met hem. Zijn seizoen was echt briljant. Hij eindigde voor Seb in het kampioenschap en dat is een geweldig resultaat."