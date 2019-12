Palmer: "Prestaties Max Verstappen leidden tot degradatie Pierre Gasly"

Max Verstappen is in de ogen van voormalig Formule 1-coureur Jolyon Palmer de sterkste coureur geweest gedurende het seizoen 2019. Dat stelde de Brit in zijn column voor BBC.

Lewis Hamilton werd weliswaar op zeer overtuigende wijze voor de zesde keer wereldkampioen in 2019, maar in de ogen van Palmer is de Mercedes-coureur niet de sterkste van allemaal geweest in het afgelopen seizoen. De voormalig Renault-coureur wijst daarvoor naar Verstappen, die drie races wist te winnen, nog zes andere podiumplaatsen behaalde en ook twee keer op pole position stond.

Ook het feit dat Pierre Gasly halverwege het seizoen door Red Bull gedegradeerd werd, is volgens Palmer aan Verstappen toe te schrijven. "Zijn meedogenloze snelheid en consistente hoge niveau zorgden ervoor dat teamgenoot Gasly van Red Bull gedegradeerd werd naar Toro Rosso. Nu loopt de druk op bij Alex Albon, Gasly's vervanger, terwijl Red Bull wanhopig zoekt naar iemand die in de buurt van Verstappens niveau kan komen."

"Drie zeges, extreem weinig fouten en een constante doorn in het oog zijn bij Ferrari en Mercedes laat zien hoe goed Verstappen was", vervolgt Palmer. "Dit wordt onderstreept door het feit dat hij het seizoen met gemak op P3 eindigde, voor de beide Ferrari's en ondanks dat hij in een langzamere auto zat als het aankomt op pure snelheid. Ook werd hij op een gegeven moment door beide Ferrari-coureurs geramd."

'Eigen fout kostte Verstappen zege in Mexico'

Palmer weet echter ook dat Verstappen niet helemaal foutloos geweest is. Er zijn twee zaken waarvan de Brit vindt dat de coureur van Red Bull Racing daar niet geduldig genoeg opereerde en wat de Nederlander uiteindelijk punten (of misschien wel meer) heeft gekost: dat waren de races in Mexico en België.

"Het enige minpunt van Verstappen was dat zijn eerste pole in Hongarije opgevolgd had moeten worden met eentje in Mexico én in Brazilië, als hij niet roekeloos zonder vaart te minderen door was gereden bij een gele vlag. Dat kostte hem een overwinning. Ook had hij mogelijk wat geduldiger kunnen zijn in de eerste bocht in België, maar buiten dat was het seizoen van Verstappen foutloos."