Lando Norris boos op zichzelf na mislopen P10: "Ik ben gewoon een slechte coureur"

Nadat hij aan het einde van Grand Prix Abu Dhabi was ingehaald door rivaal Sergio Perez, dacht McLaren-rookie Lando Norris dat hij niet agressief genoeg was in zijn verdediging toen hij aan het einde van het tweede rechte stuk op het Yas Marina Circuit werd ingehaald.

Norris moest Perez achter zich houden om de tiende plaats in het kampioenschap te behalen. De Racing Point-coureur had veel nieuwere banden en naderde snel, voordat hij uiteindelijk bij bocht elf van de laatste ronde inhaalde. Terugkijkend op de inhaalactie was Norris niet blij met zijn eigen verdediging.

"Het ziet er naar uit dat ik nu erg slecht ben, maar hij zette de aanval in in de richting van bocht elf, na de GP2-pits", zei de McLaren-coureur. "Ik verdedigde, ik ging naar de binnenkant, maar ik verloor. Sergio had veel betere banden. Ik was een beetje zenuwachtig over het blokkeren of iets stoms doen, maar ik was niet sterk genoeg."

Door de inhaalactie eindigde Norris op P8 in plaats van P7, en eindigde hij net buiten de top 10 als elfde in het kampioenschap. De top 10 in het kampioenschap halen was zijn doel in Abu Dhabi. Ondanks een goed debuutseizoen bleef de jonge Brit hard voor zichzelf.

"Ik bevroor gewoon, ik dacht niet - 'ik moet de remmen loslaten en minder ruimte geven' - ik was gewoon een slechte coureur, in mijn hoofd. Hij was de enige man waarvan ik niet mocht verliezen, maar ik heb niet gewonnen”, ging hij verder tegenover GPToday.net. “Daarom ben ik geïrriteerd. Maar de rest van de race was goed, maar het leidde er allemaal toe dat ik faalde in wat ik moest doen”, voegde Norris toe.