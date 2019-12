Mattia Binotto: "Doel voor 2019 was het neerleggen van fundering voor de toekomst"

Ferrari sluit in Abu Dhabi wederom een teleurstellend seizoen af waarin geen wereldtitels gepakt werden. Teambaas Mattia Binotto benadrukt echter dat 2019 voor de Scuderia draaide om het neerleggen van een fundering voor de toekomst.

Na de wintertests leek Ferrari als huizenhoge favoriet het nieuwe seizoen aan te vangen, maar in Australië viel het tempo van het team tegen. In de daaropvolgende races liet het team vooral op circuits met veel rechte stukken zien aardig mee te kunnen, maar voor de zomerstop werd er niet gewonnen. Dat gebeurde pas na de onderbreking, maar ook toen bleef het slechts bij drie overwinningen: twee voor Charles Leclerc, eentje voor Sebastian Vettel.

Voorafgaand aan de laatste race in Abu Dhabi vertelde Binotto dat het voor Ferrari een belangrijk seizoen was met het oog op de toekomst. "Abu Dhabi is de laatste race van wat voor iedereen een lang seizoen is geweest. Voor Ferrari was het een jaar van onszelf opnieuw vinden, met een jong team op de respectievelijke rollen en met Charles in zijn eerste seizoen bij ons. Daarom was een van de doelen voor 2019 om een fundering neer te leggen voor de toekomst."

"Het is duidelijk dat de tweede positie niet genoeg is voor Ferrari en dat is waarom we al uitkijken naar het intense werk dat we deze winter moeten doen om als groep te blijven groeien", vervolgt Binotto, die met het Italiaanse team het eerste decennium afsluit waarin het team geen titels wist te winnen. "De ambitie is om sterk terug te komen, zodat we klaar zijn voor de aankomende uitdagingen."

"Het eerste deel van dit seizoen ging niet zoals we wilden, maar deze lastige momenten gaven mij de kans om de teamspirit, de compactheid, het in staat zijn om de mouwen op te stropen en het verlangen om te strijden voor herstel te zien. Significant daarbij was de reactie die we zagen na de zomerstop met zes opeenvolgende pole positions en drie zeges op rij."